مستجدات كورونا.. تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة وتعافي 378 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 382 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 379474 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6524 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 378 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 370300 حالة، لافتة إلى أن هناك 2650 حالة نشطة حالياً، من بينها 494 حالة حرجة.