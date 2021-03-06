“الحرس الوطني” تعلن فتح باب التقدم لعدد من الوظائف

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية لحَمَلة شهادة الثانوية،
وأبانت الوزارة أن الوظائف المعلنة في تخصص (طاهي) ومن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي، لافتة إلى أن التقديم لها عبر الرابط، سيكون اعتبارًا من غد (الأحد) ويستمر حتى نهاية الخميس المقبل الموافق 1442/07/27.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وشددت على أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، ولا يقل عمره عن 17 سنة، والطول عن 160 سم، بالإضافة لتوفر خبرة أو شهادة في مجال الطهي، مع ضرورة معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.
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