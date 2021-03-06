كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على مرتكبيها في عدد من المنطق خلال الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، تمكن رجال الأمن في الرياض من القبض على مواطن أطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي لمنعه من الدخول بسبب عدم تقيده بالإجراءات الإحترازية.
كما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية ، وكذلك القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم .
كما تم القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض داخل أحد الأحياء السكنية ، وكذلك القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية بمحافظة الخبر من أحد المنازل.
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