القبض على عصابة سرقت القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محاطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء

الخليج – واس: صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (1,050,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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