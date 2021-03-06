الخارجية السعودية تعرب عن إدانة المملكة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في...

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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