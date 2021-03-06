رئيس الوزراء العراقي يعلن السادس من مارس يوم وطني للتسامح والتعايش

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، تسمية السادس من مارس من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.

وفي تغريدة على موقع تويتر، وصف الكاظمي، لقاء بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، بالمرجع الشيعي على السيستاني بالتاريخي.

وكان المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني، قد التقى، صباح السبت، ببابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في النجف الأشرف، أثناء زيارته التاريخية للعراق منذ أمس الأول وحتى غد، وسط ترحيب رسمي وشعبي، وخلال توجهه إلى مقر إقامة الأول تم إطلاق حمامات السلام في الهواء ترحيبا بقدومه، كما ظهر البابا وهو يقبل العلم العراقي.