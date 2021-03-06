الكويت.. إبعاد فوري لمخالفي الحظر الجزئي من الوافدين

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام في الكويت، اللواء فراج الزعبي، اليوم السبت، إن تعليمات مشددة وردت من الجهات المعنية، تقضي بعدم التهاون مع مخالفي الحظر الجزئي من مواطنين ووافدين.

وأوضح الزعبي أن المواطن الذي يكسر الحظر سوف يتم تسجيل قضية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، فيما يتم إبعاد الوافد فورا عن البلاد لمخالفته قوانين الدولة وعدم احترام قراراتها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأضاف المسؤول الأمني، أن هناك تنسيقا بين كافة قطاعات وزارة الداخلية، حيث تم توزيع رجال النجدة والمرور على الطرق السريعة، بينما سوف يكلف قطاع أمن الحدود بوضع نقاط ثابتة في العديد من المناطق.

وقال الزعبي، إن رجال الأمن العام سوف يكون دورهم تسيير دوريات راجلة بين المناطق والشوارع الداخلية، بالإضافة لوضع نقاط مفاجئة لفرض التزام جميع المواطنين والمقيمين بالحظر الجزئي، فيما تم إسناد مهام تأمين المحاجر الصحية التي يوجد بها مصابون للحرس الوطني.

وأكد المسؤول الأمني على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات، من المواطنين والمقيمين، وخصوصا العائلات التي تخرج أثناء الحظر الجزئي ومعها أطفالها.

كما شدد الزعبي على أنه لن يتم التردد في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين في حال تواجدهم في الممشى، وسوف تكون هناك فرق نسائية مع رجال الأمن العام والمباحث ترصد غير الملتزمين.

وقررت الحكومة الكويتية، مساء الخميس، فرض حظر تجول جزئي، يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى 8 أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن تطبيق الحظر الجزئي سيسري بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا.