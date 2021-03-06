خبراء: بيتكوين ستتخطى 100 ألف دولار

كشف بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs في استطلاع حديث أن 22% من عملائه يتوقعون أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة.
كما يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و 100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.
ونُشر استطلاع البنك في 3 مارس، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم.
يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة.
في فبراير، ألقت الشركات الكبرى بثقلها وراء بيتكوين، بما في ذلك Tesla و MasterCard بينما شهدت العملة المشفرة دعمًا متجددًا من MicroStrategy.
بالنظر إلى المستقبل، يعتقد 34% من المشاركين في الاستطلاع أن أكبر عقبة في تخصيص الأموال للأصول الرقمية هي التنظيم والقوانين، بينما يرى 24% أن الافتقار إلى الأصول المنظمة والقابلة للاستثمار هو أكبر عقبة.
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