الجمارك: إحباط تهريب شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة

تمكنت الجمارك السعودية من ضبط شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تحتوي على أكثر من 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس.

وأضافت الجمارك حسبما أعلنت اليوم عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” يأتي ذلك في إطار جهود الجمارك نحو إحكام الرقابة على الواردات ودعم جهود حماية الملكية الفكرية”.وفقا لـ”الرياض”