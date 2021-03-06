الجمارك: إحباط تهريب شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة

تمكنت الجمارك السعودية من ضبط شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تحتوي على أكثر من 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس.
وأضافت الجمارك حسبما أعلنت اليوم عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” يأتي ذلك في إطار جهود الجمارك نحو إحكام الرقابة على الواردات ودعم جهود حماية الملكية الفكرية”.وفقا لـ”الرياض”
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