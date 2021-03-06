البطولة الاولى لمونديال كأس العالم لكرة القدم – عام ١٩٣٠ – الاورغواي

بعد ان تقدمت الاورغواي بأسباب مقنعة جدا فقالت ان كأس العالم يتوج احتفالاتها بالذكرى المئوية لاستقلالها ……

الا ان اوروبا لم تكن متحمسة على الاطلاق للفكرة نظرا لان نجومها سيضطرون الى القيام برحلات بحرية طويلة ….. ولذلك لم تذهب للبطولة بالنهاية سوى أربع منتخبات اوروبية هي فرنسا ويوغوسلافيا وبلجيكا ورومانيا بل ان الدول الاوروبية التي اشتركت فعلا لم تذهب للاورغواي الا بعد تردد كبير .

كان الملك كارول يحكم رومانيا …..

وقد قام بنفسه بزيارة شركات النفط لاختيار اللاعبين من بين موظفيها …..

وتأكد من اعطائهم اجازات طويلة كي يتسنى لهم الذهاب الى الاورغواي.

كانت ولادة أول بطولة كأس للعالم لكرة القدم عسيرة … الا البطولة تخللتها لحظات خفيفة الظل …

وقد جاءت احدى هذه اللحظات من فريق الولايات المتحدة الامريكية الذي يتألف في غالبيته من بعض المحترفين الذين هاجروا من انجلترا واسكتلندا الى الولايات المتحدة فقد كانت قوة الفريق الامريكي وقدرة لاعبيه على التحمل مفاجأة لكل من بلجيكا والباراغواي فخسرت كل منهما مباراتها مع الولايات المتحدة بنتيجة ٣-صفر الا ان هزيمتهما لاتعتبران شيئا اذا ماقورنتا بما حدث لمدرب الفريق الامريكي …

اذ استاء المدرب الامريكي من احتساب الحكم ركلة حرة ضد فريقه فقفز على قدميه وتعثر فوقعت منه زجاجات الكلوروفرم …

ثم اغمي عليه لتنشقه ابخرتها كذلك فقد خرج فريقه من المسابقة بعد ان الحق به الفريق الارجنتيني هزيمة ساحقه (٦-١) .

ولكن قبل ان يتابع الارجنتين في طريقه الى المباراة النهائية سنقف برهة عند لحظة اختلاف سابقة …

لحظة مثيرة تركت اثرها على المسابقة باقيه على مر السنين …

فقد كان اللاعب ( لانجييه ) الجناح الايسر للمنتخب الفرنسي الانيق في لعبة يسير بالكرة متجها الى نحو مرمى الارجنتين ويوشك ان يودع الكرة في الشباك كي يصبح الفريقان متعادلان ( ١-١ ) ويبقى الفريق الفرنسي في المسابقة وفجأة تدوي صافرة الحكم البرازيلي معلنة انتهاء المباراة قبل ست دقائق وبالتحديد في الدقيقة ٨٤ ليمتلىء الملعب بمئات من افراد الجمهور وتطفح وجوه الجمهور الارجنتيني بالبشرى فالمباراة انتهت وانتصر فريقهم … لكن ثمة فوضى في كل مكان …

واداريو الفريق الفرنسي وجمهور الاورغواي الذي كان يؤيد الفريق الفرنسي ضد منافسيه من امريكا اللاتينية في حالة وجوم واخيرا امكن اقناع الحكم بانه أخطأ بالتوقيت وحاول رجال الشرطة وهم على ظهور الجياد ان يخلو ساحة الملعب من الجمهور .

كان اللاعبون الفرنسيون قد بدأوا تغيير ملابسهم وهم في حالة من اليأس بينما اغمي على ساعد الهجوم الايسر للفريق الارجنتيني اللاعب ( سبيرو ) من شدة الفرح … وبعد ربع ساعة استؤنفت المباراة غير ان النتيجة ظلت عند انتهاء هذه اللحظات الاخيرة العصيبة على ماكانت علية لتفوز الارجنتين بهدف وحيد .

وجاءت ذروة المسابقة في الارغواي ضد الارجنتين فابحر اسطول من الزوارق والسفن مثقله بالمشجعين عبر نهر (بليت) .. وكانت الارجنتين متقدمة (٢-١) عند انتهاء الشوط الاول للمباراة النهائية الا ان الاورغواي مالبثت ان تقدمت (٣-٢) لتفرض سيطرتها خلال هذه اللحظات الذهبية في تاريخ كأس العالم لكرة القدم لتتوج بأول كأس عالم لكرة القدم.

كان (كاسترو ) لاعب الاورغواي احتياطيا يلعب نظرا لتغيب ( انسلمو) الذي يعتبره جمهور الكرة في الاورغواي انذاك لاعبا اسطوريا ولم تكن مهمة ( كاسترو) سهلة على الاطلاق .. خصوصا وانه لاعب بذراع واحدة … الا ان هذا النجم هو الذي انطلق بعاهته مخترقا دفاع الخصم ليسجل هدف الاورغواي الرابع ويجعل الملايين من مواطنية تمتلىء قلوبهم بنشوة النصر وهكذا اصبحت كأس جول ريميه الذهبية في يد الدولة المضيفة وتكرر هذا النمط مرارا مع تقدم المسابقة ونموها .

وقد اقيمت البطولة الاولى في الاورغواي خلال الفترة مابين ١٣-٣٠ يوليو ١٩٣٠م وجرت جميع مبارياتها في العاصمة مونتفيديو وبلغ مجموعها ثمانية عشر ( ١٨ ) مباراة وشارك فيه ثلاثة عشر (١٣) فريقا دونما تصفيات.

وقد قسمت الفرق المشتركة الى اربع مجموعات ضمت كل منها ثلاث فرق باستثناء المجموعة الاولى التي ضمت اربعة فرق… وجرت مباريات الدور الاول بطريقة دوري المرحلة الواحدة ثم صعد ابطال المجموعات الى دور الاربعة حيث التقى في الدور نصف النهائي بطلا المجموعتين الاولى والرابعة كما التقى بطلا المجموعتين الثانية والثالثة ثم تقابل الفائزان في المباراة النهائية وكانت البطولة الوحيدة التي لم يتقابل فيها خاسرا نصف النهائي في مباراة لتحديد المركز الثالث .

نتائج البطولة

المجموعة الاولى منتخبات فرنسا – الارجنتين – المكسيك- تشيلي

فرنسا -المكسيك ٤-١

الارجنتين – فرنسا ١-٠

تشيلي – المكسيك ٣-٠

الارجنتين- المكسيك ٦-٢

تشيلي – فرنسا ١-٠

الارجنتين- تشيلي ٣-١

المجموعة الثانية منتخبات يوغوسلافيا – بوليفيا- البرازيل

يوغسلافيا – البرازيل ٢-١

يوغوسلافيا – بوليفيا ٤-٠

البرازيل – بوليفيا ٤-٠

المجموعة الثالثة الاورغواي- البيرو- رومانيا

رومانيا – البيرو ٣-١

الاورغواي – البيرو ١-٠

الاورغواي- رومانيا ٤-٠

المجموعة الرابعة – الولايات المتحدة الامريكية – بلجيكا – الباراغواي

امريكا- بلجيكا ٣-٠

امريكا- الباراغواي ٣-٠

الباراغواي- بلجيكا ١-٠

الدور الثاني

الارجنتين- امريكا ٦-١

الاورغواي- يوغسلافيا ٦-١

المباراة النهائية

الاورغواي- الارجنتين ٤-٢

الشوط الاول ١-٢ وسجل الاهداف الارغواي دورادو (د١٢ ) سياد (د٥٥) اريارتي (د٦٤) كاسترو (د٨٩) – الارجنتين بورسلي (د٢٩) ستاييلي (د٣٥).

مثل فريق الاورغواي

بالستيروس ، ماشيروني، نزاتزي، نجيستيدو،فرنانديز، اندريه، ارياتي، سيا، كاسترو، سكارون، دواردو -المدرب البرتو سوسيشي.

مثل فريق الارجنتين

بوسيلي ، فارالو ستابيلي فيريرا ، ايفار يستو، ج ايفاريتسو ، مونتي ، سواريز ، ديلاتوري، باترنوستر، وبوتاسو

ادار المباراة الحكم البلجيكي – لانجنوس

الترتيب النهائي للبطولة

الفريق الترتيب النقاط

الاورغواي الاول ٨

الارجنتين الثاني ٨

امريكا الثالث ٤

يوغسلافيا الرابع ٤

تشيلي الخامس ٤

البرازيل السادس ٢

رومانيا السابع ٢

باراغواي الثامن ٢

فرنسا التاسع ٢

بيرو العاشر صفر

بلجيكا الحادي عشر صفر

بوليفيا الثاني عشر صفر

المكسيك الثالث عشر صفر