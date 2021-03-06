الخليج – واس: أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.

وبينت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطابع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مسبقا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة أن مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود للعمل إلى طبيعتها غدا الأحد ستطبّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية، وتطهير الألعاب باستمرار، ومنع الازدحامات والتجمعات في نطاق المطاعم والألعاب الترفيهية التابعة لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توضيح مهم من الشؤون البلدية: فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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