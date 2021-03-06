الباير يكسب بروسيا ويعتلي صدارة الدوري الألماني

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 4-2 اليوم السبت في الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وكان لايبزغ اعتلى الصدارة مؤقتاً بفوزه على مضيفه فرايبورغ 3-0 لكن النادي “البافاري” عاد لموقعه المفضل سريعا بعد الفوز المثير على دورتموند بفضل التألق الكبير للقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).
وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه فولفسبورغ 2-1 وباير ليفركوزن على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 1-0 وهيرتا برلين على ضيفه أوغسبورغ 2-1 وتعادل إنتراخت فرانكفورت مع ضيفه شتوتغارت 1-1.
وعلى ملعب أليانز أرينا رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزغ الوصيف وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.
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