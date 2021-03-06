ضمك يكسب الأهلي رايح جاي

حقق ضمك فوزاَ مهماً على مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في “الشرائع” في مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أهداف ضمك كلاً من منصور حمزي (55)، إيميليو زيلايا هدفين (60) (67).
وسجل للأهلي عبدالرحمن غريب (12).
بهذه النتيجة ارتفع ضمك برصيده من النقاط إلى 15 نقطة ليبقى في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة ليبقى في المركز الرابع في ترتيب الدوري.
الجدير ذكره أن ضمك كسب الأهلي في الدور الأول بأربعه أهداف مقابل ثلاثة
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