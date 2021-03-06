لبنان.. سماع دوي انفجار جنوب بيروت 

قال شهود عيان إنهم سمعوا اليوم السبت دوي انفجار في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن شيئا مجهولا انفجر أثناء قيام شاحنة برفع نفايات في مكب، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وأفاد موقع "لبنان 24" بأن الصوت الذي سُمع في الضاحية الجنوبية ناتج عن "انفجار جسم غريب داخل معمل الحجارة على خط التيرو قرب معمل النفايات"، وأدى ذلك الى بعض الأضرار المادية.
في المقابل، أشارت وسائل إعلام لبنانية أخرى إلى أن الصوت الذي سمع في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية ناجم عن انفجار إطار جرافة داخل معمل النفايات في منطقة حي السلم.
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