أقدم رجل أردني على قتل طفلتيه بواسطة أداة حادة داخل منزلهم في إحدى مناطق البادية الجنوبية. وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن الأب قتل طفلتيه من مواليد 2018 و2019 ثم توارى عن الأنظار. وقال مصدر أمني أردني إنه فتح تحقيقا في الحادثة والبحث جار عن المشتبه به، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن.. أب يقتل طفلتيه في البادية الجنوبية ويفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.