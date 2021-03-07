عبدالله البداح يحذر من عروض تسهيلات البنوك للمتداولين: قليل ينجو منها

دوت الخليج: خبير الأسهم السعودية الأستاذ عبدالله البداح خبير الأسهم السعودية وعضو الهيئة السعودية للمُقَيّمين العقاريين، من الانجراف نحو عروض تسهيلات البنوك للمتداولين لشدة خطورتها فقليل ينجو منها.
وقال “عبدالله البداح” في تغريدة توعوية، له على “تويتر”: “احذروا من عروض تسهيلات البنوك للمتداولين فقليل ينجو منها؛ فلو صادف السوق تصحيحا قويائ5أيام ثم انخفضت قيمة محفظتك 50٪ ستخسر كل مدخراتك #تاسي.
وأضاف خبير الأسهم في تغرديته: “فالأنظمة تسمح للبنك مباشرة بتصفية محفظتك دون الرجوع إليك ليضمن رأس ماله التسهيلات: عدو+محرقة للمال قصر الزمن أو طال”.
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