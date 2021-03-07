الشباب يتعثر والهلال يقترب والأهلي يُحزن جماهيره

حافظ الشباب على صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم تعادله مع القادسية في اللقاء الذي جمع بينمها حيث ارتفع رصيد الشباب للنقطة 46 في المركز الأول بينما القادسية في المركز التاسع بـ 30 نقطة ، وقلص الهلال الفارق إلي ثلاث نقاط مع المتصدر بعد أن كسب ضيفه الرائد بهدفين لهدف ، ليصبح رصيد الهلال 42 نقطة بينما بقي الرائد على نقاطه 25 في المركز الـ 13 ، وخطف الاتحاد فوزاً كبيراً على مضيفه الحده قوامه أربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بينما بقي الوحدة على نقاطة 27 في المركز الـ 12 .

وواصل الأهلي نتائجه المخيبة لجماهيره فخسر مجدداً من ضمك وبقي على نقاطه الـ 35 في المركز الرابع بينما أرتفع رصيد ضمك إلى 20 نقطة في المركز الـ 15، ورفع التعاون رصيده النقطي إلى 32 في المركز الـ 5 بعد تعادله مع الباطن بهدفين لكلاُ منهما وأصبح الباطن في المركز الـ 10برصيد 28 نقطة ، وتعادل الاتفاق صاحب المركز الـ 6 مع النصر صاحب المركز 7 بهدف لكلاُ منهما لصبح لدى الاتفاق 31 نقطة بينما النصر 30 نقطة ، وارتقى ابها للمركز الـ 11 بعد أن كيل ضيفه الفتح بهدفين لهدف ليرفع رصيده النقطي إلى 27 نقطة بينما بقي الفتح على نقاطه السابقة 25 في المركز الـ 14، وتعادل العين صاحب المركز الأخير بـ 16 نقطة مع الفيصلي الـ 8 في ترتيب الدوري بهدف لكلاً منهما .

صدارة الهدافين :

فابيو 15 هدف

جوميز 15 هدف

شتراندبرج 14 هدف

روماريو 14 هدف

جوانكا 13 هدف

مباريات الجولة الـ 23

الأربعاء

الباطن *الفتح

القادسية * العين

التعاون * ابها

الفيصلي * الرائد

الاتحاد * الشباب

الخميس

ضمك * الاتفاق

الوحدة * الهلال

الأهلي * النصر