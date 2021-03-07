برشلونة يكسب أوساسونا ويقترب من المتصدر

اقتنص برشلونة فوزا مهما على حساب نظيره أوساسونا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.

تقدم جوردي ألبا بالهدف الأول مع الدقيقة 30، وأضاف موريبا الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ووصل برشلونة للنقطة 56 في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة وتوقف رصيد أوساسونا عند النقطة 28 بالمركز الـ13.