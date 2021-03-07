التحالف العربي يعلن تدمير 5 طائرات مفخخة استهدفت مناطق وأعيان مدنية

أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة قال إن جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.
وقال التحالف في بيان له إنه رصد إطلاق عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة من جانب الميليشيات الحوثية.
وشدد التحالف على اتخاذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وكان التحالف العربي قد أعلن صباح السبت اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.
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