بابا الفاتيكان يصل إلى أربيل ضمن زيارته التاريخية إلى العراق

وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى أربيل ضمن زيارته التاريخية إلى العراق، صباح يوم الأحد.
واستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بازراني بابا الفاتيكان فور وصوله إلى المطار.
ويرأس بابا الفاتيكان قداسا بأحد الملاعب في أربيل بحضور عشرة آلاف مصلي، كما يلتقي عددا كبيرا من ممثلي الطوائف الدينية.
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