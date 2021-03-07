بمشاركة 3 وزارات.. تعرف على مستجدات كورونا والتحديثات الأمنية

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد)، خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح.
ويكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.
ويتناول وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون المقاولين، الدكتور أحمد قطان، الجولات الرقابية لرصد المخالفات، وجهود لجنة إسكان العمالة.
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