مصرع 6 أشخاص في فيضانات بالجزائر

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سيول​ اجتاحت ولاية الشلف شمال غربي الجزائر​، وأفادت السلطات بأن أمطارا مفاجئة ضربت الولاية وتسببت في حدوث السيول.

وأفاد مراسلنا من الجزائر بأنه حسب إحصائيات الحماية المدنية فإن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا هي 6 قتلى، منهم 3 نساء ورجلين وطفل صغير، وسقط هؤلاء الضحايا بعد أن جرفت مياه الفيضان 3 سيارات إلى وادي مكناسة، وهو ما تسبب في وفاتهم وإلحاق ضرر بالمناطق المحيطة والتسبب في إصابات أخرى.

وأشار المراسل إلى أن هذا الحادث تسبب في إغلاق جزء من الطريق العابر لولاية شلف، موضحا أن والي ولاية شلف تلقى اتصالا من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قدم خلاله التعازي لعائلات الضحايا، وأمره باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع مراسلنا أن الوالي شكّل خلية أزمة للتكفل بعائلات الضحايا، مع إعلان إقامة حاجز عبر المسالك المؤدية إلى وادي مكناسة خوفا من فيضانات أخرى، بالتعاون مع الحماية المدنية التي قامت بنصب الحواجز في الممرات المؤدية إلى هذا الوادي.