وفاة ثلاثة صيادين بانفجار داخلي قبالة بحر خان يونس

توفي اليوم الأحد، ثلاثة صيادين من عائلة واحدة، بإنفجار داخلي، قبالة بحر مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل"وفا" نقلاً عن مصدر طبي وشهود عيان، بأن انفجارا وقع على مركب الصيادين الثلاثة قبالة بحر مدينة خان يونس، ما أدى إلى مصرعهم، وهم: يحيى مصطفى اللحام، وحمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام.
وكانت بحرية الاحتلال استهدفت صباح اليوم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه.
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