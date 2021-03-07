تسجيل 2613 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 234763 فحصاً جديداً للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وساهمت الفحوصات في رصد 2613 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة جديدة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في دولة الإمارات بلغ 410849 حالة، كذلك بلغ عدد الوفيات 1322 حالة وفاة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 1587 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من الأعراض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 392792 حالة.
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