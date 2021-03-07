للتحقق من مهارات العمالة.. “الموارد البشرية” تطلق برنامج “الفحص المهني”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق برنامج «الفحص المهني» الذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه في «تويتر»: «أطلقنا اليوم برنامج الفحص المهني والذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، وسيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي».