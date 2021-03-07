بمناسبة اليوم العالمي للمرأة...”نصب تذكاري لأول شهيدة أنثى” في السلك العسكري اللبناني

أزاحت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، الستار عن النصب التذكاري "لأول شهيدة أنثى في السلك العسكري"، المسعفة، سحر فارس، التي لقيت مصرعها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وقال محافظ بيروت، مروان عبود: "قررنا إنشاء نصب للشهيدة سحر فارس عند مدخل بيروت، لكي يعرف كل من يدخلها قصة هذه الشهيدة".

وكانت سحر فارس تنتمي لفوج الإطفاء الموجود بمرفأ بيروت، وهمت هي وزملاؤها لإخماد النيران التي اندلعت في العنبر رقم 12، قبل الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، حيث تسبب حريق اندلع في الرابع من أغسطس الماضي، داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت، في انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة هناك منذ سنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف آخرين، وإلحاق أضرار هائلة بمباني العاصمة اللبنانية.