الخليج – واس : أعلنت قوات التحالف، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضحت قوات التحالف، أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدداً من المحافظات، مشيرة إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن صباح اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيات الحوثية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يعلن بدء عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.