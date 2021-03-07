مستجدات “كورونا”.. تسجيل 4 وفيات و357 إصابة جديدة وشفاء 314 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 357 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 379831 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6528 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 314 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 370614 حالة، لافتة إلى أن هناك 2689 حالة نشطة حالياً، من بينها 505 حالات حرجة.