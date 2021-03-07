فلسطين: مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج – واس: اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 99 مستوطنًا تجولوا في أرجاء باحات مسجد باب الرحمة وصحن الصخرة المشرفة على مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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