فلسطين: جرائم المستوطنين تفضح من يحاولون حماية الاحتلال من تحقيقات “الجنائية”

الخليج – واس: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم : إن جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقات محكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن هناك ارتفاعا حادا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وأن تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقّل وحركة عناصر المستوطنين الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا أو في تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة.

وأشارت إلى أن التقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة -بما فيها وسائل إعلام إسرائيلية- تُجمِع أن كل الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال ومساندتها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية وإغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم.

وطالبت الخارجية في بيانها بقرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ويجب اطّلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد لتتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال، وخاصة تلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته، وكأنّ دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها من قبل الدولة العظمى ومن دار في فلكها.

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