قتل 18 شخصا في ريف حماة وسط سوريا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقل عمالا يجمعون "الكمأة". وذكرت صفحة يديرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في مدينة سلمية أن 18 شخصا لقوا حتفهم بينهم 9 من أسرة واحدة وجُرح اثنان جراء انفجار لغم أرضي مضاد للدروع بسيارة كانت تقل نحو 22 عاملا زراعيا في قرية رسم الأحمر بمنطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي.

وكانت الصفحة تحدثت عن انفجار لغمين في حادثين متتابعين، وهو ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن قرية رسم الأحمر ذاتها شهدت في 27 من الشهر الماضي مصرع 5 من العاملات الزراعيات إثر انفجار لغم في سيارة كانت تقل عمالا زراعيين يجمعون "الكمأة" وهي المادة التي ارتفع سعرها مؤخرا ليصل إلى أكثر من 30 ألف ليرة (نحو 8 دولارات)، وهو ما يشكل نحو نصف وسطي للرواتب في سوريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 18 شخصا بينهم 9 من أسرة واحدة بانفجار لغم في ريف... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.