 الأمم المتحدة: 8 قتلى بينهم مهاجرين في حريق بمركز احتجاز في صنعاء 

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن حريقا أودى بحياة مهاجرين وحراس بمركز احتجاز في صنعاء باليمن، مشيرة لإصابة العشرات.
وقالت مديرة منظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارميلا غودو، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة عدد من المهاجرين والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية اليوم. حيث توفي على إثر الحريق 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. قلوبنا ومواساتنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين".
وتابعت أن المنظمة تعمل على توفير الرعاية العاجلة لأكثر من 170 من المصابين، والذين من بينهم 90 في حالة حرجة".
وأضافت: "السبب وراء الحريق لا يزال مجهولا.. لكن هذا مجرد واحد من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن، ينبغي توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرين".
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