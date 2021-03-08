ليبيا.. نواب يصلون إلى سرت لبحث حكومة الوحدة

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مدينة سرت استعدادا لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة المقررة اليوم الاثنين.

وأوضح بيان لمجلس النواب الليبي أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الديوان، كانا على رأس المجموعة التي وصلت إلى المدينة.

ويتوجّه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، ، إلى سرت لحضور جلسة مجلس النواب غداً المخصصة لمنح الثقة للحكومة، حسب ما أكده مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأكد رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5 اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان غدا بسرت.

ونقل موقع إخباري ليبي عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب قوله إن عقيلة صالح سيترأس جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بمشاركة النواب الحاضرين من جميع المدن الليبية.

وأكدت صحيفة "المرصد الليبية" وصول أول دفعة من 38 نائباً إلى سرت على متن طائرة قادمة من طرابلس، لحضور جلسة مجلس النواب. كما وصلت الدفعة الثانية من النواب إلى سرت على متن طائرة قادمة من بنغازي.

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من جهتهم دعا 42 نائباً في البرلمان الليبي لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة غداً.

في سياق متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها على علم بالاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في سرت اليوم.

وأكد رئيس البعثة يان كوبيش على أهمية عقد جلسة مجلس النواب "كخطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة"، مضيفاً: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة".

وضمّت السفارة الأميركية في ليبيا صوتها للبعثة الأممية وأكدت على أهمية عقد جلسة مجلس النواب اليوم في سرت.