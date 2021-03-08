البابا فرنسيس يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية

غادر صباح اليوم الاثنين، البابا فرنسيس العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية. وودع البابا في مطار بغداد الدولي أعضاء الحكومة العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح في صالة التشريفات. وأقيم للبابا حفل توديع رسمي من قبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية". ووصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي وقام بجولة في خمس محافظات وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

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