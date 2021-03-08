مصرع 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في مواجهات مع الجيش اليمني

الخليج – واس: لقي 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً اليوم مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز.

وأكد قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت هجوماً للميليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة، مشيراً إلى مصرع 70 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات في مواجهات متواصلة انتهت ظهر اليوم بهزيمة الميليشيات وانكسارها.

وأشار الخليدي إلى أن الميليشيات هاجمت مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة بالمحافظة في محاولة لاستعادتها ، حيث دارت معارك عنيفة في مناطق الطوير والكويحة بعزلة اليمن بجبهة مقبنة المشتعلة منذ أيام وخسرت الميليشيات عدداً من المواقع والتباب الجبلية ومُنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.