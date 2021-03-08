برنت يتخطى 71 دولاراً لأول مرة منذ جائحة كورونا

الخليج – رويترز: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين، في أعقاب تقارير عن اعتداءات تخريبية حوثية على منشآت سعودية.
وبلغت عقود برنت تسليم مايو 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير كانون الثاني 2020، وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.60 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة مسجلا 67.56 دولار. ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بينما تؤذن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة والصين بانتعاش اقتصادي عالمي.
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