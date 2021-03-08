الرئيس العراقي: زيارة البابا ستبقى خالدة في قلوب العراقيين

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، أن زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، ستبقى خالد في قلوب العراقيين، فيما أشار إلى أنها رسالة تضامن إنسانية.
وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر بعد توديعه للبابا: "ودعنا قداسة البابا فرنسيس، بعد أن حل ضيفا عزيزا لثلاثة أيام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى وأربيل".
وأضاف، أن "الزيارة تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع بلدنا الذي أنهكته عقود من العنف والنزاعات".
وتابع الرئيس العراقي: "ألقى حضور البابا المطمئن لمسة سلام ومحبة، وستبقى خالدة في قلوب كل أطياف الشعب، التواقون للأمن والسلام".
وغادر البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.
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