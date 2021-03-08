وزير الخارجية السعودي ينقل رسالة من الملك سلمان لأمير قطر

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، في بيان لها، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الوزير السعودي في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

وأوضح البيان القطري أن الأمير تميم ”تلقى رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية“.

وقال البيان إن ”وزير الخارجية السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد، وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار“.

في المقابل، ”حمّل الأمير تميم ضيفه السعودي الأمير فيصل بن فرحان تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء“، بحسب البيان القطري.