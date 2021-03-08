حذرت وزارة الحج والعمرة من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق «اعتمرنا» لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق «توكلنا» لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وينعكس التصريح في «توكلنا»، كاشفة أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح «كورونا» غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحج والعمرة” تكشف حقيقة حجز عمرة رمضان بدءاً من 15 شعبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.