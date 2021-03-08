أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

الخليج – واس: استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارة سموه الرسمية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأخيهما سمو أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما – حفظهما الله – ، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.