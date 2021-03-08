احتجاجات في مدينة عدن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

أغلق محتجون عددا من الشوارع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية فيها. وتوسعت دائرة الاحتجاجات لتتعدى عدن إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى محافظات اليمن، بسبب التردي الخدمي والاقتصادي. من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلامية أن الطاقة الكهربائية في عدن شهدت أكبر عدد ساعات انطفاء، وصلت إلى عشرين ساعة متواصلة في اليوم.

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