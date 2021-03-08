”مدن” وسيدات الصناعة .. استثمار في قدرات المرأة السعودية

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، سعيها لتمكين الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بالمملكة والإسهام في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وتستثمر "مدن" في قدرات المرأة السعودية، من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تلائم طموحاتها كموظفة أو مستثمرة في المجال الصناعي وذلك بالتكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وتضم المدن الصناعية حالياً ما يقارب 17 ألف سعودية بعد أن كانت أعدادهن لا تتجاوز 7860 موظفة بنهاية العام 2018م بنسبة زيادة قدرها 120%، حيث يستأثر القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بالعدد الأكبر بإجمالي 11،750 موظفة، فيما يستحوذ القطاع الغربي الذي يشمل 14 مدينة صناعية على 3500 موظفة، وفي المرتبة الثالية يأتي القطاع الشرقي المكون من 10 مدن صناعية بإجمالي 1750 موظفة.

ويسير تحفيز الاستثمارات النسائية وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور المرأة التنموي طبقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك في إطار إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، حيث أسهمت المنتجات والخدمات والحلول التمويلية المقدمة في مدننا الصناعية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في زيادة جاذبية القطاع الصناعي أمام المرأة السعودية.

وتوفر"مدن" الخدمات والمنتجات لتمكين الاستثمارات النسائية تشمل الواحات الصنا عية التي تلائم دورهن في الاقتصاد الوطني، وهي تتميز بتوافر حاضنات أطفال وأماكن انتظار سيارات ومراكز طبية وترفيهية، وفيها كذلك المصانع الجاهزة لتشجيع رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات 1500 م² و 700م²، وهي مهيأة للصناعات النظيفة مثل الصناعات الطبية والغذائية، والصناعات المطاطية وذات التقنية العالية.

وكانت "مدن" قد نظمت خلال شهر ديسمبر الماضي 2020م، مؤتمراً متخصصاً لدعم دور المرأة بالقطاع الصناعي تحت مسمى "سيدات الصناعة" لمناقشة الفرص الاستثمارية وسبل معالجة التحديات وتذليل المعوقات التي تعترض عملهن بالقطاع، فيما تسعى خلال هذا العام 2021م، لإطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحة 200م² كتجربة أولى بالمملكة وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات النسائية الصناعية.

ويمكن للمستثمرات الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية المقدمة للشركاء في المدن الصناعية ومنها "أرض وقرض" و"مصنع وقرض" مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومنتج "أسس" مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على مصنع جاهز وتمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، بالإضافة إلى الدعم الناتج عن التعاون المشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عبر برنامج "نساند" لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة ذات قيمة مضافة عالية بطرح برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، وأيضاً مع مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، لتقديم خدمات بناء القدرات لقرابة 500 مستفيد من رائدات وروّاد الأعمال بالمدن الصناعية.

ويمكن للمستثمرات كذلك الاستفادة من اتفاقية "مدن" مع إحدى شركات التأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الشامل لممتلكات وأصول شركائنا المسثمرين، وأيضاً من مذكرة التفاهم مع شركة "تطوير المباني" لتنفيذ برامج الحضانات ورياض الأطفال بالمدن الصناعية و"الواحات" مع الالتزام بالدليل الاسترشادي لوزارة التعليم.

ووقعت "مدن"، مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي لدعم المدن الصناعية بوسائل نقل آمنة وموثوقة وفق معايير الأمن والسلامة والجودة المعتمدة، وتراعي البعد الاجتماعي للفئات المستهدفة والمستفيدين من خدمات النقل، مما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحد من معدلات التسرّب مع إيجاد فرص عمل مستدامة لجميع الفئات، وذلك في إطار تعزيز القطاع اللوجستي بالمدن الصناعية.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.