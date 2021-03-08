مستجدات “كورونا”.. تسجيل 351 إصابة جديدة و6 وفيات وشفاء 418 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 351 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 380182 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6534 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 418 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 371032 حالة، لافتة إلى أن هناك 2616 حالة نشطة حالياً، من بينها 519 حالة حرجة.