أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أنه لا توجد أي دولة عدائية إقليمية أو غير إقليمية لديها الجرأة أن تعلن تبنيها لأي اعتداء على المملكة، موضحًا أن المملكة لديها القدرة وقوة الردع في التعامل مع مثل هذه التهديدات.
وأشار في حديثه لقناة “العربية”، اليوم (الإثنين)، إلى أن الاعتداء على أرامكو السعودية في الظهران ومحاولة استهداف مصفاة النفط في رأس تنورة، ليس استهدافا للمملكة فحسب ولكنه استهداف لعصب الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي، وحرية الملاحة والتجارة العالمية والصادرات النفطية.
وأضاف أن هناك بعض الدول الإقليمية العدائية، والتي تتبنى الأفكار الإرهابية، تقوم بدعم الجماعات التنظيمية والإرهابية في المنطقة، مبينًا أن جميع هذه الجماعات والدول لديها أهداف مشتركة تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض العديد من الصواريخ البالستية وطائرات دون طيار، مؤكدًا أن المملكة لديها القدرة على حماية أمنها ومنشآتها الاقتصادية، ومقدراتها والمقيمين على أراضيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المالكي”: للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديدات.. ولا تملك أي دولة الجرأة أن تعلن تبنيها لأي اعتداء على المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.