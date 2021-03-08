جامعة الدول العربية تشيد بالإنجازات التي حققتها المرأة السعودية

أشادت جامعة الدول العربية بالإنجازات التي حققتها المرأة في المملكة العربية السعودية في مختلف مناحي الحياة وذلك في سياق رؤية المملكة 2030.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : إن المرأة السعودية في الوقت الراهن تشهد انجازات واضحة في تولي عدد من المناصب المهمة وهي خطوة هامة في تمكين المرأة.
وثمنت أبو غزالة المكاسب التي حققتها المرأة السعودية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهه بدورها المحوري الكبير في الحياة النيابية حيث بلغت نسبة تمثيلهن في مجلس الشورى 20 %.
وأضافت لقد أطلقنا عاصمة المرأة العربية على مدينة الرياض العام الماضي تقديرًا من الجامعة العربية ودولها الأعضاء لدور المملكة في دعم قضايا المرأة والاهتمام بها وكنا سعداء بالإنجازات التي تحققت على المستوى العربي في مجال المرأة في ظل الريادة والرئاسة السعودية للجنة المرأة العربية العام الماضي.
ولفتت "أبو الغزالة" الانتباه إلى الدور المهم للمرأة السعودية في المجال التنموي والاجتماعي، منوه بأنها شغلت منصبًا دوليًا في منظمات الأمم المتحدة كأمين عام مساعد للأمم المتحدة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضوية لجنة المرأة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن الجامعة العربية تفتخر بالقفزات السريعة التي حققتها المرأة السعودية خلال الفترة الأخيرة والتي عكست ريادتها في كافة المجالات.
وجددت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة التأكيد على الدور المتميز للمرأة السعودية مقدمة التهنئة للمرأة السعودية في يوم المرأة العالمي .
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