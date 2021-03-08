مركز الملك سلمان للإغاثة وزع الكسوة الشتوية وحقائب شتوية فى محافظات اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية في مديريتي حات وقشن في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 100 كسوة شتوية بمديرية حات، و 100 أخرى بمديرية قشن.
وثمن الأمين العام في المجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.
من جهته أشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية سعيد ناصر علي بلحاف بالترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، وما تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن عبر المركز من مساعدات شملت القطاعات كافة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2021م 4,000 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب ومديريات الوادي، وصرواح، والجوبة، وجبل مراد بمحافظة مأرب استفاد منها 24,000 فرد من النازحين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
وفي اطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2021م، ضخ 210,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 268,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 27 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد منها 6,530 فرداً.
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