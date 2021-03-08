البرلمان العربي: المرأة السعودية حظيت بعناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

الخليج – واس: أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع “يحفظهما الله”، حظيت بعناية ورعاية وتكريم متميز إذ فتحت أمامها فرص كاملة في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني.

وقالت الدكتورة “الشمري” في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن هذا التكريم وتلك العناية تجسدا على نحو واضح من خلال الرؤية الحضارية “رؤية المملكة 2030” التي هي ثمرة تحولات عالمية ووليدة سياق إقليمي ترتكز على الثقة الكاملة في قدرات المواطن السعودي من ناحية وتمكين المرأة من ناحية أخرى، حيث تضمن برنامج التحول الوطني 36 هدفاً إستراتيجياً تدعم التمكين والاستقلال والاعتماد على الذات لدى المرأة السعودية بوصفها عنصرًا مهمًا في قوة المملكة وإتاحة الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد السعودي .

وأضافت: “لقد جاء إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 تحت شعار “المرأة وطن وطموح” تأكيداً لدور ومكانة المرأة في المملكة والدعم المستمر لها متوجاً لما شهدته المرأة السعودية من تقدم وتبوئها لمناصب قيادية مرموقة إضافة إلى حضورها اللافت في مختلف المحافل محلياً وإقليمياً ودولياً مبرهنة للجميع حجم قدرة عطائها وإخلاصها ولتكون أنموذجاً لثقة القيادة بإمكاناتها واستحقاقها لهذا التمكين مما جعلها تشارك المجتمع الدولي أهم القضايا في المجالات كافة.

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