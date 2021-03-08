أفغانستان تعرب عن ادانتها واستنكارها للمحاولات الإرهابية للاعتداء على السعودية

الخليج – واس: أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية لاستهداف المرافق النفطية والمنشآت المدنية والمدنيين بالمملكة. وعدّت حكومة أفغانستان هذا الهجوم الجبان انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان, مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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