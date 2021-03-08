بعد إيقافه 13 عاماً.. البيئة: السماح باستيراد المواشي الحية من أستراليا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الاثنين عن استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا بعد توقف دام 13 عاماً.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيا عبر منصة أنعام بلس.وفقا لـ”الرياض”

وأكدت الزراعة تطبيق شروط الاستيراد، ومن بينها نظام “قانون” الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية بالمملكة، والحصول على ترخيص تصدير مواشي حية صادرة من الحكومة الأسترالية.

وأضافت الوزارة، إلى جانب الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وأخيرا تطبيق الاشتراطات الصحية، وفقاً لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة بالسعودية.