ضمن العملية العسكرية النوعية التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعه والتي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المحتلة صنعاء، نشر تحالف دعم الشرعية أحد الاستهدافات الدقيقه لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية.وفقا لـ”الرياض”
وتأتي غارات التحالف تأكيدًا على حماية المدنيين والاعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجة ومتعمدة .
وقد اعلن تحالف دعم الشرعيه في اليمن ان تنفيذ العمليه العسكريه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غارات التحالف تقصف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.